تعرف على ضوابط تنسيق الصف الأول الابتدائي 2023 بالمدارس الحكومية

أعلنت المديريات التعليمية، معايير وضوابط التنسيق للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم من يوم 1 يونيو على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ضوابط التنسيق للصف الأول الابتدائي 2023

وأوضحت المديريات التعليمية، معايير التنسيق للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 وهي كالتالي:-

- السن من شهادة ميلاد الطالب.

- الموقع الجغرافي: من خلال بطاقة الرقم القومي أو إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون.

- الالتزام بالقرار الوزاري رقم 154 الصادر في هذا الشأن بتاريخ 1 يوليو 1989.

- قبول التلاميذ بالصف الأول الإبتدائي بأي مدرسة خاضع لشروط التنسيق وليس هناك الزام لتلاميذ أي روضة بدخولهم ذات المدرسة.

- بشأن التأشيرات الواردة لقبول التلاميذ بالمدارس يتم الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة ويتحمل المسؤولية القانونية القائم بالتنفيذ.

- على المدرسة الالتزام بالتعليمات الواردة من الشؤون المالية والإدارية بما يخص الطوابع والدمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية أو المادية.

التقديم للصف الأول الابتدائي.. لا يقل عن 6 سنوات

- يحظر قبول أي تلميذ لم يستوف سنه 6 سنوات في أكتوبر 2023 أو يزيد عن تسع سنوات.

- على الإدارات التعليمية و المدارس الإعلان عن الإجراءات المذكورة أعلاه في مكان واضح تحت رعايتهم الشخصية.

وأكدت المديريات التعليمية، علي تشكيل لجان التنسيق وذلك لمسؤوليتها عن مراجعة ومطابقة السبن بالنسبة لشهادة الميلاد الأصلية واستيفاء باقي الملف وإعادة توزيع التلاميذ علي المدارس داخل المربع السكني بما يحقق الكثافة المعتدلة.