موعد التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم للعام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أنّه يتم التقديم إلكترونيا عن طريق ولي الأمر من خلال بوابة مركز المعلومات عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

موعد تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، فتح تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، من يوم 1 يونيو على موقع وزارة التربية والتعليم ويستمر لمدة شهر، حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم، وحال تعسّر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يتم التوجه إلى المدرسة التي يرغب في التقديم لها ومعه صورة شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ المتقدم وصورة الرقم القومي لولي الأمر.

تقديم المدارس الحكومية 2023 .. خمس رغبات حد أقصي

وأشارت وزارة التعليم، إلى التزام المدارس بتسجيل طلبات التقديم الالكتروني للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في خلال الفترة المحددة سابقا، على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة، ويسجل ولي الأمر 3 رغبات على الأقل وبحد أقصى 5 مدارس حكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، كما يلي.

- 8 صور حديثة للطفل.

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- ملف التقديم وحافظة أوراق.

- طابع تعليمي وطابع مهن تعليمية وطابع تنمية موارد.

- الشهادة الصحية للطفل معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الأقامة وملصق عليها طوابع التأمين.