مصدر بـ«التموين»: صرف الخبز بالمحافظات الساحلية للمصطافين حتى 15 أغسطس

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر فتح مخابز المحافظات الساحلية أمام المصطافين من المواطنين حاملي البطاقات التموينية لصرف الخبز طوال فترة المصيف، حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

أماكن صرف الخبز

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جميع المخابز مفتوحة لصرف الخبز للمصطافين في المحافظات الساحلية، حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وذلك من أي مخبز بأي محافظة ساحلية يتواجد فيها المواطنون لقضاء إجازة فترة المصيف، دون التقيد بمحافظة صدور بطاقة التموين.

بطاقات التموين

ويعتبر قرار وزارة التموين بفتح صرف الخبز من مخابز المحافظات الساحلية في شهور الصبف، إجراءً استثنائيًا ويتم اتخاذة سنويًا؛ للتسهيل على المواطنين في صرف حصتهم من العيش البلدي في أثناء قضاء إجازة الصيف بأي محافظة.

ضوابط صرف الخبز لحاملي البطاقات

ووفقًا لضوابط صرف الخبز لحاملي البطاقات، فإنّ عملية صرف الخبز البلدي تتم من المخبز في الحيز السكني التابع لصاحب بطاقة التموين بمحافظة صدور البطاقة التموينية، كما هو معمول به في عملية صرف السلع التموينية من منفذ البقال التابع للبطاقة في المحافظة نفسها.

وتشمل منظومة دعم الخبز البلدي على 23 مليون بطاقة يستحق عليها 71 مليون مواطن العيش البلدي بواقع 5 أرغفة لكل فرد يوميا بمبلغ 5 قروش سعر رغيف العيش البلدي.