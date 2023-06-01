«الأرصاد» توضح موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس

أعلنت «الأرصاد الجوية»، موعد انكسار الموجه الحارة وتحسن حالة الطقس، إذ تستمر درجات الحرارة المرتفعة حتى الغد، وانتهاء المنخفض الخماسيني الذي تتأثر به كافة الأنحاء.

موعد انكسار الموجه الحارة وتحسن حالة الطقس

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس، سيكون بدءً من السبت المقبل، وذلك نتيجة تبدل الكتلة الهوائية المؤثرة والمسببة لموجه شديدة الحرارة تشهدها البلاد للمرة الأولى في ربيع 2023.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء كما يسود طقس معتدل في الصباح الباكر شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وذكرت «الأرصاد»، ضمن بيانها عن موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس، يوم السبت المقبل، حيث أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية بسبب تعرض البلاد إلى منخفض حراري خماسيني يومي الخميس والجمعة، تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، كما توقعت الأرصاد أن تصل درجات الحرارة خلال هذه الموجة الحارة على جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتستقر درجات الحرارة اليوم الخميس 1 يونيو 2023 على كافة الأنحاء حيت تسجل الآتي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 38 - 25

- كفر الشيخ 38 - 20

- المنصورة 40 - 22

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 38 - 24

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 38 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 35 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر40 - 23

- نخل 36 - 14

- كاترين 30 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 35 - 21

- شرم الشيخ 40 - 26

- الإسكندرية 37 - 21

- العلمين الجديدة 36- 21

- مطروح 32 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 35 - 25

- رأس غارب 39 - 23

- الغردقة 38 - 26

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 40 - 25

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 41 - 23

- أسيوط 40 - 22

- سوهاج 41 - 24

- قنا 42 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 42 - 25

- أبو سمبل 41 - 25.