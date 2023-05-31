تتجاوز 42 درجة.. 18 مدينة مصرية ضمن قائمة الأكثر حرارة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير غدًا الخميس الموافق 1 يونيو، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز المدن المصرية التي من المتوقع أن تسجل درجات حرارة عالية الخميس، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة على مدن الجمهورية

وتأتي أعلى درجات الحرارة في بعض المدن كما يلي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- المنصورة 40 - 22

- الزقازيق 40 - 24

- رأس سدر40 - 23

- شرم الشيخ 40 - 26

- الفيوم 40 - 25

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 41 - 23

- أسيوط 40 - 22

- سوهاج 41 - 24

- قنا 42 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 42 - 25

- أبو سمبل 41 - 25.

ومن المتوقع، وفق بيان الأرصاد، أن تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.