ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر في أسواق كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، بقيادة الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، حملة تفتيشية مكبرة على محلات وثلاجات اللحوم وأماكن بيع وتداول اللحوم، والدواجن بدائرة مركز دسوق، بالتعاون مع مجلس مدينة دسوق، ومديريتي الصحة، والتموين.

ضبط لحوم مصنعة ودواجن مذبوحة خارج المجازر

وأسفرت الحملة عن ضبط 375 كيلوجراما من اللحوم الهندية المجمدة، وكبدة مجهولة المصدر ومصنعات لحوم بدون بيانات، ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها وبدون إشراف بيطري.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة اللجنة المُشكلة من مجلس مدينة دسوق، والطب البيطري، والصحة، والتموين، بقيادة الدكتورة أماني رامون، مدير عام إدارة دسوق البيطرية، والدكتور الششتاوى محمد الششتاوى، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية.