تحرير 190 محضرا وضبط 3 أطنان ملح غير صالحة للاستخدام في كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق ومحال الجزارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التي أسفرت عن تحرير 190 محضرًا متنوعًا، وضبط 3 أطنان ملح غير صالحة للاستخدام، وعبوات غذائية منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تحرير 190 محضرًا خلال حملات تموينية بكفر الشيخ

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية الموسعة بمدينة كفر الشيخ، وأسفرت نتائج الحملة التموينية الموسعة عن تحرير 45 محضرًا، منها 11 محضر نقص وزن، و12 محضر نظافة، و4 محاضر شهادة صحية، و6 محاضر عدم إعلان، وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة 3 أطنان من الملح غير الصالح، ومصادرة 140 عبوة متنوعة منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل المحاضر اللازمة.

كما ترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية التي أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وتضمنت المخالفات 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر مضبوطات 8 أطباق لحوم مجمدة بدون فواتير، ومحضر مضبوطات سجائر مستوردة بدون فواتير، ومحضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، ومحضر إداري عدم ثبوت مخالفات تموينية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة على الأسواق، التي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

كما ترأس اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، التي أسفرت عن تحرير 50 محضرًا متنوعًا، منها 20 صحة، و16 محضر عدم إعلان، و5 محاضر لحوم، و6 محاضر بدون ترخيص، و3 محاضر متنوعة.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الحملة على الأسواق، التي أسفرت عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا لأصحاب المحال، كما تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، الحملات على الأسواق، التي تمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة التموينية على الأسواق، التي أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة لأصحاب المحال التجارية، كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، التي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 12 محضرًا متنوعًا، عبارة عن 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر نظافة، و3 محاضر شهادات صحية، و3 محاضر جزارة.

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الحملة التموينية علي المخابز والمجازر والمحال التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، ولضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، والتأكد من أن اللحوم صالحة، وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر متنوعة.

وتابع رضا حوا، ومحمد رضا، نائبا رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات التموينية على الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ،حملة التفتيش على الأسواق والمحال التجارية، التي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

استمرار الحملات التموينية بكفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات على المخابز، والمجازر، والمحلات التجارية، لتوصيل الدعم لمستحقيه، وضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وضبط الأسعار، والتأكد من أن اللحوم صالحة، وأنها تخضع للكشف قبل الذبح، وذلك بالتنسيق، والتعاون المشترك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، مشيرًا إلى أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يجري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الأجهزة التنفيذية.