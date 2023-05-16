توصيات فنية لمزارعي الموالح من وزارة الزراعة لشهري مايو ويونيه

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، عددا من التوصيات لمزارعي محاصيل الموالح «البرتقال واليوسفي والليمون»، لاتباعها خلال شهر مايو الجاري، وحتى نهاية يونيه.

وتشهد هذه المرحلة ارتفاعا في درجة الحرارة، وهو ما يستلزم اتباع التوصيات الخاصة بتغذية الشجرة وريها، وتمثلت التوصيات في الآتي:

- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم بشكل جيد وفقاً لتوصيات معهد البساتين.

- التخلص من الحشائش الضارة في المزرعة يدويا أو عن طريق المبيدات.

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونظافة نهاية الخطوط وضبط الخراطيم أسفل الاشجار.

- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى لتسميد الأشجار التي تروى بالغمر.

ويكون التسميد للأشجار التي تروى بالتنقيط للفدان، بإضافة 2 كيلو سلفات نشادر عليها 1 كيلو سلفات ماغنسيوم، أما الرية الثانية فيضاف عليها 3 كيلو سماد مركب 19 -19-19، أما الرية الثالثة فيضاف لها 3 كيلو سلفات بوتاسيوم عليها 2 لتر حامض فوسفوريك.

وفيما يتعلق بالرية الرابعة، يضاف عليها كيلو سلفات حديد مضاف عليها كيلو سلفات زنك كذلك كيلو سلفات منجنيز، كمما يمكن الرش الورقي بالعناصر الصغرى (حديد، زنك، منجنيز) فى صورة مخلبية.

- أما فيما يتعلق ببرنامج الري فحسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط يكون لترا لكل شجره في اليوم من عمر عام إلى عامين، و 32 لتر للشجرة من عامين إلى ثلاث أعوام و40 لتر للشجره عمر من 3 إلى 4 أعوامز

- وفيما يتعلق ببرنامج المكافحة فإذا استمر ظهور حشرة المن يمكن مكافحتها باستخدام موسبيلان بمعدل 25 جرام لكل 100 لتر ماء مع الاستمرار فى مكافحة الاكاروسات باستخدام أحد المركبات التالية نومولت بمعدل 35 سم/ 100 لتر ماء او اورتس سوبر بمعدل 57- 100 سم/ 100 لتر ماء ويمكن استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم/ 100 لتر ماء، ويمكن مكافحة فراشة أزهار الموالح باستخدم نو مولت بمعدل 35 سم/ 100 لتر ماء.