عناوين منافذ بيع سلع وزارة الزراعة بتخفيضات تصل إلى 30%

تتميز منافذ وزارة الزراعة بأسعار السلع الغذائية المخفضة، لإنتاجها لهذه السلع من مزارعها الخاصة، وطرحها في منافذها دون تدخل أي وسيط.

وتحرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على طرح سلع غذائية أساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، وتباع من خلال منافذها الخاصة بها.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، أماكن منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لبيع السلع بأسعار مخفضة.

أماكن منافذ وزارة الزراعة

- في الدقي تصل منافذ وزارة الزراعة ما يقرب من 27 منفذًا رئيسيًا وأشهرها، المنافذ الموجودة في شارع نادي الصيد، التي يطرح بها مختلف اللحوم والخضروات والفواكه والألبان.

- في الهرم، تصل منافذ وزارة الزراعة نحو 5 منافذ، وتوجد بمنطقة المطبعة ومتاح بها كافة المواد الغذائية بالإضافة إلى الفاكهة والخضروات.

- في 6 أكتوبر، منفذ وزارة الزراعة يكمن في الحي المتميز، ويوجد به مختلف الخضروات والفواكه واللحوم وكافة المواد الغذائية مثل العسل والمربي.

منافذ الزراعة في المحافظات

الإسكندرية: العامرية -المتراس - الجمر.

كفر الشيخ: منفذ سخا - مزرعة سخا.

جنوب سيناء: أبو رديس - أبو زنيمة- سانت كاترين- دهب -الطور- نويبع- طابا.

القليوبية: القناطر.