تامر هجرس: الجودة الفنية تكتب النجاح للأفلام مهما مر الزمن

قال الفنان تامر هجرس، إن هناك عوامل كثيرة تتعلق بنجاح الأفلام أبرزها جودتها من نواحي فنية كثيرة، بخلاف الإيرادات، معبرًا عن سعادته لتصدر فيلم شوجر دادي، الذي يعرض حاليا بالسينما، قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، والذي يمثل بمثابة عودة له للسينما بعد غياب نحو 4 سنوات، منذ عرض أخر أفلامه «الديزل» مع محمد رمضان عام 2018.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، مصطفى غريب، حمدي الميرغني، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، جوهرة.

نجاح العرض الثاني

وعن الإيرادات اليومية لـ«شوجر دادي» والتي تتصدر القائمة في شباك التذاكر، أشار تامر هجرس، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الإيرادات تهم أي فنان، «بالنسبة لي أهم حاجة هى جودة الفيلم، هناك أفلام لا تحقق النجاح في السينما، ولكن تنجح فيما بعد في الفضائيات، وأعمال لا تحقق أي نجاح لا سينما ولا تليفزيون، وفجآة يُعاد اكتشافها أوكأنها وُلدت من جديد وتعمل ضجة».

واستطرد قائلًا: الأفلام لابد أن تأخذ وقتها، خصوصًا في السينما، في ظل وجود منافسة قوية وصراع المنتجين، الفيلم يجب أن يأخذ فرصة طويلة حتى تستطيع الحكم على جودته، على سبيل المثال فيلم «البلد دي فيها حكومة» لم يحقق الإيرادات المتوقعة في السينما، ولكن عند عرضه في الفضائيات حقق النجاح وقالوا عنه فيلم عبقري.

فيلم البلدي دي فيها حكومة عرض عام 2008، بطولة تامر هجرس، علا غانم، عزت أبو عوف، صبري عبدالمنعم، هيدي كريم، تأليف شيرين شعراوي وطارق همام، إخراج عبدالعزيز حشاد.