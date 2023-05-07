7 معلومات عن فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد

تستعد الفنانة ليلى علوي، لعرض فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم شوجر دادي، ويشاركها البطولة عدد من نجوم الكوميديا والشباب، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد غيابها عن موسم مسلسلات رمضان 2023، بسبب تحضيرها ومشاركتها في عدد من الأفلام الجديدة.

فيلم كوميدي

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، والمرتقب عرضه بالسينما قبل نهاية شهر مايو الجاري وذلك من خلال السطور التالية:

- الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة.

- تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

يعرض بالسينما يوم 24 مايو

- يعرض بالسينما يوم 24 مايو من الشهر الجاري.

- تدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

عودة تامر هجرس

- الفيلم كان يحمل اسم مبدئي وهو «مهمة في سهل حشيش».

- «شوجر دادي» يمثل عودة للفنان تامر هجرس بعد 5 سنوات من آخر مشاركة له في فيلم «الديزل» عام 2018.

- التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم ماما حامل 2021.