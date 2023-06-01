تامر هجرس عن ظهوره في فيلم شوجر دادي: كوميديا لذيذة وفريش

أعرب الفنان تامر هجرس، عن سعادته للمشاركة في فيلم شوجر دادي، الذي يعرض حاليًا بالسينما، ويحقق أعلى الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، وتأكيده أنه من الأفلام الكوميدية الخفيفة التي تدخل القلب، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن»، حيث يمثل عودة له للسينما بعد غياب نحو 4 سنوات منذ آخر ظهور له في فيلم الديزل عام 2018 مع محمد رمضان.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مي الغيطي، محمد محمود، مصطفى غريب، فرح الزاهد، جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

غياب 4 سنوات عن السينما

وحول غيابه نحو 4 سنوات عن السينما ثم عودته من جديد بفيلم «شوجر دادي»، قال تامر هجرس: أنا غالبًا أكون حريصًا على تقديم عملًا واحدًا في السنة إما مسلسل أو فيلم، وكان «الديزل» آخر فيلم شاركت فيه، وظهرت في مسلسل «أحلام سعيدة» رمضان 2022، وفي عام 2023 قررت أن أشارك في عمل سينمائي.

فيلم لذيذ

واستطرد قائلًا: وعندما عرض عليّ «شوجر دادي» تأليف لؤي السيد، وتقريبًا كان الدور مكتوب من أجلي، وشخصية زياد في الفيلم قريبة لشخصي، وجدت التفاصيل حلوة جدًا، ولم أقدم بشأنها أي تعليقات، بعكس طبيعتي أثناء العمل، وكنت مبسوط جدًا بالفيلم لأنه «خفيف ولذيذ» وكوميدي «حاجة فريش».