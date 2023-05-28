تامر هجرس: كنت «هتشل» بسبب شقاوتي

قال الفنان تامر هجرس، إن الأزمة الصحية التي مّر بها قبل نحو 6 سنوات، وخضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري خوفًا من إصابته بـ«الشلل»، جعلته يشعر وقتها بالخوف والقلق من فكرة عدم عودته للحياة من جديد، بالرغم من معرفته كل تفاصيل العملية والخطوات التي سيّمر بها فيما بعد.

تامر هجرس تسلق الجبال وأصيب في الفقرات

وأشار تامر هجرس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الألم الذي شعر به في إحدى الفقرات، يعود إلى قيامه في سن صغيرة بتسلق الجبال دون الاعتماد على بعض الأدوات المساعدة التي تسهّل المهمة، ومن ثم تعرض وقتها لإصابة وسقط على صخرة، قائلا: «ده كان أيام الشقاوة، وعلى مدار السنين والزمن، حدث شرخ ظل يتمادى حتى حدث نوع من الكسر في إحدى الفقرات وضغطت على الأعصاب وكان من الممكن أن أصاب وقتها بالشلل».

تفاصيل العملية والعلاج في ألمانيا

وأوضح تامر هجرس، أنه خضع لعملية جراحية في ألمانيا وقام بتركيب عدة مسامير، ومع العلاج وبمرور الوقت الأمر تحسّن كثيرًا، مضيفًا: «قبل العملية درست الأمر برمته، والخطوات وتفاصيل العلاج ومدته، لكن كنت أشعر بالقلق بسبب البنج، لا أحب فكرة عدم الوعي من الأساس، وكنت قلقان من فكرة أنني لن أعود للحياة مرة أخرى».

ويعرض حاليًا في السينما للفنان تامر هجرس، فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، مصطفى غريب، فرح الزاهد، مي الغيطي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.