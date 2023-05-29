تامر هجرس: «مش بخاف من الموت.. واتربيت على الصلاة والإيمان» (فيديو)

قال الفنان تامر هجرس، إنه لا يخشى من فكرة الموت في ظل إيمانه الشديد بأن هذه سُنة الحياة والقضاء والقدر الذي يجب التسليم إليه، موضحًا أن الألم الذي ينتج عن الوفاة هي فراق الأحباء والأصدقاء والابتعاد عن المقربين منك في الحياة، وذلك خلال تصريحاته لـ«تليفزيون الوطن».

أزمة صحية لـ تامر هجرس

وسرد تامر هجرس، تفاصيل الأزمة الصحية التي مّر بها مؤخرًا، واضطر معها إلى إجراء جراحة عاجلة في العمود الفقري قبل نحو 6 سنوات، في ظل تخوفات من إصابته بـ«الشلل»، وكل ذلك جراء حركات خاطئة قام بها في سن صغيرة خلال تسلقه الجبال وعدم الاستعانة بالأدوات المجهزة لهذا الغرض، ومن ثم سقط على أحد الصخور، وبمرور السنوات ظهرت التداعيات عليه.

تامر هجرس: ألتزم بالصلاة من طفولتي

واستطرد قائلًا: حاليًا مش بخاف من فكرة الموت الحمدلله، لكن ما أُفكر به افتقاد الناس الذين يعيشون بالدنيا، ولكن في النهاية هذا قضاء وقدر ودورة الحياة التي سيمر بها الجميع.

وحول إذا ما كانت تجربة المرض جعلته قريبًا من الله، قال تامر هجرس «طول عمري من وأنا عندي 7 سنين بصلي وقريب من ربنا، دي حاجة اتربيت عليها من أمي وأبويا، وبحترمها أوي في أي شخص لأن الإيمان ده جزء من حياتنا».