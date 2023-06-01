«تعليم كفر الشيخ»: لم نتلق شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

أدى 26 ألفا و252 طالبا بالدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 66 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، فيما تغيب عن أداء الامتحان 275 طالب وطالبة.

توفير كل سُبل الراحة للطلاب

وشدد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سُبل الراحة للطلاب، وتواصل من غرفة العمليات الرئيسية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

26 ألفا و252 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً أنه قد أدى 26 ألف و252 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية الامتحان اليوم في مادتي «مواد فنية والرسم الفني»، بالتعليم الصناعي، ومادة «تربية نحل»، بالتعليم الزراعي، ومادتي «سيكولوجية التسويق والخدمة، وقوانين عمل»، بالتعليم الفندقي، ومادتي «مبادئ قانون، وقوانين عمل»، بالتعليم التجاري.

وانطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية، بمحافظة كفر الشيخ، لجميع نوعيات التعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، للعام الدراسي 2022 - 2023، في 27 مايو الماضي، وتنتهي 8 يونيو الجاري.