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فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء لمدة 15 يوما

كتب:

حماده الشوادفي
11:50 ص | الخميس 01 يونيو 2023
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى فتح باب التظلمات الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء على موقعها الرسمي، أن باب تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني مستمر لمدة 15 يوما، موضحة أن قيمة تظلم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 35 جنيها لكل مادة يتظلم فيها الطالب تورد لخزينة المديرية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» إن تظلمات الشهادة الإعدادية يجرى البت فيها فورا من خلال لجان الكنترول، وعلى من يرغب في طلب التظلم أن يتقدم بطلب للجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفندقية بطور سيناء وتوريد 35 جنيها عن كل مادة بخزينة المديرية.

يذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 81.51%، وجرى إعلان أسماء العشر الأوائل على مستوى المحافظة.

 

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