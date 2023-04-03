«الأرصاد» تحذر مرضى حساسية الصدر: عواصف ترابية تضرب مدن شمال الصعيد

تشهد حالة الطقس اليوم في محافظات شمال الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة، فضلًا عن وجود أتربة عالقة نهارًا، ونشاط حركة الرياح، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، فضلًا عن امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

وتستعرض «الوطن» تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لمحافظات شمال الصعيد من حالة الطقس اليوم، والظواهر الجوية التي تشهدها مدن شمال الصعيد، أبرزها نشاط حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة «عاصفة ترابية».

درجات الحرارة في شمال الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين في محافظات شمال الصعيد، هي الفيوم وبني سويف والمنيا، 33 درجة مئوية للعظمى، بينما تنخفض بصورة كبيرة في المساء لتسجل درجة الصغرى 16 درجة مئوية.

عواصف ترابية تضرب المحافظات

وتشهد محافظات شمال الصعيد، تكوّن الأتربة العالقة على مدار فترة النهار، فضلًا عن نشاط حركة الرياح والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويتسبب نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد، في تدهور مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين من القيادة بهدوء وحذر على الطرقات خلال فترة العاصفة تجنبًا للتعرض لحوادث.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، من التواجد لفترات طويلة في الشارع خلال فترة العاصفة الترابية، مشددةً على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج في هذه الأجواء الغير صحية.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ التقلبات الجوية الحادة والسريعة ما بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة مستمرة طوال فصل الربيع الذي يعرف بتلك التقلبات.

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس غدا في مصر وعلى مدار الأسبوع، فإنّه من المتوقع أن تستمر تلك العواصف الترابية حتى يوم الجمعة المقبل.