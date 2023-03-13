استشاري يحذر مرضى حساسية الأنف من الطقس: ممنوع الخروج إلا للضرورة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إن هناك تقلبات جوية تؤثر على مرضى حساسية الأنف، موجها نصيحة لمرضى حساسية الأنف بألا يخرجوا إلا للضرورة القصوى وأن يرتدوا الكمامة حال الخروج، حيث تشكل حائط صد ضد دخول الأتربة للرئة.

تحذير لمرضى الحساسية

وأضاف «الحداد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة « dmc»، أنه على مرضى الحساسية العودة خلال اليومين المقبلين لاستخدام مضادات الحساسية مرة أخرى، وغسيل الأنف بمحلول الأنف واستخدام البخاخات، وأخذ أدوية الحساسية.

انخفاض الحرارة المفاجئ

تابع أمجد الحداد: «انخفاض الحرارة المفاجئ وتخفيف الملابس يعرض البعض للأمراض وانتشار الفيروسات التنفسية، وعلينا الإكثار من شرب السوائل التي تساعد على تقوية جهاز المناعة والتغذية السليمة وعدم تشغيل المراوح والتكييفات، واستخدام المناديل المبللة».