درجات الحرارة اليوم 1-6-2023.. رمال مثيرة للرياح والأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، حيث تصل العظمى على كل من القاهرة والوجه البحري إلى نحو 40 درجة.

ويشهد اليوم طقسا معتدلا في الصباح الباكر شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

حالة الطقس اليوم

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتستقر درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 1 يونيو، على كل الأنحاء:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 38 - 25

- كفر الشيخ 38 - 20

- المنصورة 40 - 22

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 38 - 24

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 38 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 35 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر40 - 23

- نخل 36 - 14

- كاترين 30 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 35 - 21

- شرم الشيخ 40 - 26

- الإسكندرية 37 - 21

- العلمين الجديدة 36- 21

- مطروح 32 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 35 - 25

- رأس غارب 39 - 23

- الغردقة 38 - 26

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 40 - 25

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 41 - 23

- أسيوط 40 - 22

- سوهاج 41 - 24

- قنا 42 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 42 - 25

- أبو سمبل 41 - 25.