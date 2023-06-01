«الداخلية» تكشف ملابسات النصب على مالك شقة في المقطم

كشف أجهزة الأمن ملابسات واقعة النصب والاحتيال على أحد الأشخاص، والاستيلاء منه على شقة سكنية ملكه في القاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين بتضرره من شخص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة لهم، وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

ضبط المتهمين بالنصب على مواطن بالقاهرة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، تبين أّن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية، ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية نصب، وبتقنين الإجراءات ضبط 4 من المتهمن.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.