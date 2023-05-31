ضبط شخصين بتهمة سرقة «توك توك» من أحد الأشخاص في القليوبية 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على مرتكبي واقعة سرقة مركبة «توك توك» من أحد الأشخاص بالقليوبية.

تلقى قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أنه حال قيادته مركبة «التوك توك» خاصته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، استقل رفقته شخصين لتوصيلهما بدائرة القسم، وأثناء سيرهم قام أحدهما بإلقاء مادة حارقة «شطة» تجاه وجهه، واستولى الآخر على (هاتفه المحمول)، ثم قاما بدفعه واستوليا على مركبة «التوك توك» ولاذا بالهرب به.

إلقاء الشطة.. حيلة المتهمين

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا ضم (4 متهمين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية)، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات «التوك توك» بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المركبة المستولى عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.