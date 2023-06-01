ضبط 287 شيكارة دقيق بلدي مدعم لبيعها في السوق السوداء بالمنوفية 

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة، في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتي هذا تنفيذ لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية، والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

تحرير 187 محضرا تموينيا بمحافظة المنوفية

وأسفرت الحملة التموينية، عن تحرير 187 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 82 محضر مخالفات مخابز و105 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن، وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

أبرز المخالفات التموينية في محافظة المنوفية

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه من أهم القضايا التموينية التي جرى ضبطها، تحرير محضر جنح بسرس الليان ضد صاحب مخبز بلدي بناحية شارع على بن أبى طالب لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 287 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد إعادة بيعه في السوق السوداء، والتربح بدون وجه حق.

كما جرى تحرير محضر جنح بمنوف ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بناحية فيشا الكبرى، وضبط 2 طن كسب بذرة قطن بدون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

وشدد محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .