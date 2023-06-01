الدولار يتراجع عالميا وتوقعات بتخلي «الاحتياطي الفيدرالي» عن رفع الفائدة

تراجع الدولار عالميا من أعلى مستوى في شهرين، اليوم، مع تقليص المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية توقعاتهم برفع الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي»، أسعار الفائدة الأمريكية، هذا الشهر.

وتراجع اليورو مقابل الدولار 0.07 بالمئة إلى 1.0681 دولار بينما هبط الإسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.24395 دولار، بحسب بيانات «رويترز».

قرار مجلس النواب الأمريكي يؤثر على أسعار الفائدة الأمريكية

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوّت في وقت متأخر من مساء أمس، على مشروع قانون لـ«تعليق سقف الدين الأمريكي» البالغ 31.4 تريليون دولار، وتحول التركيز في الوقت الحالي إلى كيفية تعامل مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون مع المشروع قبل أيام من موعد متوقع لنفاد التمويل المتاح لدى الحكومة الاتحادية لسداد التزاماتها.

وفي السياق، ارتفعت أسعار النفط عالميا في التعاملات المبكرة من صباح اليوم، وعوضت الخسائر التي سجلتها في وقت سابق حيث قادت احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل نحو المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم.

استقرار أسعار الذهب عالميا بعد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

كما استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بخصوص أسعار الفائدة الأمريكية بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.52 دولار وارتفع البلاتين 0.5% إلى 998.33 دولار وقفز البلاديوم 1.1% إلى 1376.41 دولار.

رد فعل هادئ من المستثمرين بعد الموافقة على قانون تعليق سقف الاقتراض

وكان رد فعل المستثمرين هادئا على موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بتعليق سقف الاقتراض الحكومي وتجنب التخلف عن السداد، وتحول تركيز السوق إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت بدوره على مشروع القانون وكذلك إلى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الأمريكية، بحسب «رويترز».