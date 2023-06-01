رابط التقديم لرياض أطفال «لغات» في الإسكندرية.. سجل الآن

أعلنت قبل قليل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، رابط التقديم لرياض أطفال لغات، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

التنسيق لا يكون بالأسبقية في التقديم

ويمكن التسجيل من خلال الضغط هنا، وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية إلى أنه لايوجد رابط غيره، موضحة أنه لكثرة الراغبين في التقديم قد يتعرض الموقع إلى ضغط، لذا يجب المحاولة في توقيت آخر.

وذكر البيان أن التنسيق لا يكون بالأسبقية في التقديم، بل يجرى وفقا للسن ورغبات ولي الأمر فقط، موضحة أنه من يتمكن من التقديم اليوم لن يتميز عن المتقدمين في أواخر المدة، معللة ذلك بأن التنسيق وفق سن الطالب المتقدم.

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية، منذ قليل، بنسبة نجاح بلغت 83.9 %، وسط حالة من القلق والترقب عاشها طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية.