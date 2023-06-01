ضبط متهمين تخصصا في الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون في محافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال تواجدهما بمسكن أحدهم، وبحوزتهم «رشاش جرينوف- 2 بندقية آلية- بندقية خرطوش– 2 مسدس- عدد 22 فرد محلي الصنع- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– عدد 11 خزينة– أجزاء لأسلحة نارية- كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما- كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جراما- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات– ميزان حساس- عدد 3 أسلحة بيضاء - مبلغ مالي– عدد 3 جراب كتف لطبنجات- هاتف محمول».

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2,089,000 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.