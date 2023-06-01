«الداخلية»: ضبط 4 تجار مخدرات في حملات أمنية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة من ضبط عدد من المتهمين، في إطار جهود أجهزة الوزارة الداخلية، محققة العديد من الانجازات، نستعرضها في السطور التالية:

- ضبط شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو، حال استقلالهما سيارة دون تراخيص بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما 80 طربة من جوهر الحشيش المخدر، وزنت 8 كيلوجرامات، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

- ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلوجرام ،وهاتف محمول.

- ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 45 علبة من عقار الترامادول المخدر بإجمالى عدد 4500 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.