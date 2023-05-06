ضبط 269 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 64 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 269 قضية مواد مخدرة لـ301 متهم، وضبط 67 قطعة سلاح ناري بحوزة 49 متهما، وضبط 174 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 64042 حكما قضائيا، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 8 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.

وتمّ ضبط 20 متهمًا هاربًا، و11 متهمًا بأعمال بلطجة، و229 دراجة نارية مخالفة، و24730 مخالفة مرورية، فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 7 منهم.