إحالة أوراق عامل قتل شقيقه بسبب الميراث في أسيوط للمفتي

أحالت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق عامل قتل شقيقه بسبب خلافات على ميراث بمركز ديروط، للمفتي، عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة، والمستشارين وليد شحاتة ومصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد، وعثمان عبد الحميد.

تعود وقائع القضية 34372 لسنة 2022 جنايات ديروط إلى تلقي اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد قيام المتهم عيد . أ. ع، 52 عاما فلاح بتسليم نفسه بعد أن قتل شقيقه المجني عليه سعد . أ . ع، بسبب خلافات على ميراث.

خلاف على قطعة أرض

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه كان على خلاف مع شقيقه المجني عليه بسبب الميراث قطعة أرض زراعية ومنزل، منذ عامين رفض المجني عليه إعطاء شقيقه المتهم ميراثه، وقبل الحادث بيوم وخلال جلوس المتهم مع خاله أمام منزله جاء نجل شقيقه المجني عليه، وقال «ملكش عندنا حاجة أبويا كتب الأرض والبيت باسمي وإذا جيت عند أبويا تاني هموتك» وفي صباح يوم الواقعة حمل المتهم سلاح ناري «فرد خرطوش» وذخيرة وذهب إلى أرضه الزراعية، وخلال ذلك التقى بشقيقه المجني عليه وتشاجر معه بالأيدي، وأخرج المتهم السلاح الذي كان يحمله وخرج من السلاح طلق ناري استقر في صدر شقيقه، ما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته.