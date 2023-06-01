طالب بجامعة كفر الشيخ يفوز بالمركز الثاني في الإنشاد بمهرجان «إبداع 11»

فاز الطالب حسن أحمد السنهوري، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي، بجامعة كفر الشيخ، بالمركز الثاني في مجال الإنشاد الديني بمهرجان «إبداع» في موسمه الحادي عشر، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، برعاية وزارة الشباب والرياضة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الطالب الفائز بالمركز الثاني في الإنشاد الديني بمهرجان «إبداع»

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالب حسن أحمد السنهوري، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي، لفوزه بالمركز الثاني في مجال الإنشاد الديني بمهرجان «إبداع» فى موسمه الحادي عشر، مشيراً إلي أن الجامعة تهتم بالأنشطة الثقافية والدينية التي تُساهم في ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلاب، وتوجيه الطلاب ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم، وتنميتها وتحسينها، لتحقيق مزيد من التفاعل والاندماج.

وأوضح «دسوقي»، حرص جامعة كفر الشيخ على اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، لافتاً أن الجامعة تسعى دائماً إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتماماً خاصاً بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة، وتُساندهم دائماً في خطواتهم، منوهاً أن مصر تتمتع بأعداد كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.

نائب رئيس الجامعة: نسعى لإعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دوراً فعالاً في بناء شخصيتهم، وتغيير سلوكهم، وتُساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

جاء ذلك، بإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إيهاب جاد، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.