ندوة في جامعة كفر الشيخ عن حقوق الملكية الفكرية

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ، أولي ندواته العلمية بعنوان «تعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية لجامعة كفر الشيخ»، بقاعة سيمينار كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة، ضمن سلسلة ندوات عن الملكية الفكرية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وعُقدت الندوة بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

عضوية منظمة التجارة العالمية

وحاضر فى الندوة الدكتور حسام إسماعيل، مدير مكتب براءات الاختراع بمركز ربط الجامعة بالصناعة، والدكتور صابر فتحي، المدرس بكلية الحقوق.

وخلال كلمته، أكد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العيا والبحوث، حرص الدولة على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في مصر، وذلك بإطلاق مصر لهذه الاستراتيجية الوطنية التي تأتى من دورها الريادي في المنطقة، وتأثير ذلك في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية، باعتبار أن حقوق الملكية الفكرية أداة مهمة للتنمية الاقتصادية، وعنصراً محركاً للاقتصاد الوطني، كما أنها مسؤولة عن التنمية الثقافية والتكنولوجية، وشرطاً رئيسياً لاكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية.

قوانين حقوق الملكية الفكرية

وأوضح «القن»، أن قوانين حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي، ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يُحقق المنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي إلى التوازن بين الحقوق والواجبات، والارتباط الوثيق بأهداف التنمية المستدامة.

وأفاد «القن»، أن جامعة كفر الشيخ هدفها هو الاستثمار فى الأفكار والعقول، لخلق بيئة فكرية خصبة تنطلق لما بعد التمكين نحو مستقبل أفضل، مستطرداً:«إيماناً منّا بضرورة الإسهام فى تفعيل حقوق الملكية الفكرية ورغبة منّا فى تشجيع المبتكرين والمبدعين على تسجيل ابتكاراتهم نسعى وبجدية إلى تطوير العمل بمكتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بجامعة كفر الشيخ ليكون قناة التواصل التى يُمكن من خلالها المبتكرين الحصول على سُبل الدعم لحماية ابتكاراتهم وأفكارهم الإبداعية، وتسجيلها، وتسويقها، وتحويلها لمنتجات تدعم الاقتصاد القومي، وتعزيز الثقة بين الجامعة والمجتمع الخارجي».