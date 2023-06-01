أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023.. اعرف نتيجتك الآن

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023، إذ بلغ عددهم 116 طالبا، بمختلف إدارات سوهاج التعليمية، مابين جرجا وساقلتة ودار السلام وسوهاج وطما وطهطا والبلينا وجهينة والمراغة والمنشاة واخميم.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023

حصل جميع أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج على الدرجات النهائية بكل المواد الرئيسية والفرعية بمجموع 280 درجة للفصل الدراسي الأول والثاني بنسبة 100%، وفقا لبيان الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023، وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وهي:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

واعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 79.78% على مستوى المحافظة، إذ تقدم للامتحانات لهذا العام 86 ألفا 355 طالبا وطالبة امتحن منهم بالفعل 85 ألفا 968 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 68 ألف 582 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 79.78%.

3 من إدارات سوهاج التعليمية في المقدمة

وكانت 3 إدارات تعليمية بالمقدمة هي:

_إدارة دار السلام التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 76.77%.

_ إدارة أخميم التعليمية حصلت على المركز الثاني 73.89%

_إدارة جهينة التعليمية في المركز الثالث 71.95%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج عبر روابط إدارات سوهاج التعليمية، هي:

_إدارات الشمال التعليمية من هنا وهي إدارات طما وطهطا والمراغة وساقلتة.

_إدارات الجنوب التعليمية من هنا وهي إدارات جرجا والبلينا ودار السلام والمنشاة.

_إدارات الوسط التعليمية من هنا وهي إدارات سوهاج واخميم وساقلتة.