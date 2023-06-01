تفاصيل مصرع رضيع غرقا في سوهاج.. سقط خلال اللعب

وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج تهمة الإهمال لوالدي طفل رضيع لقي مصرعه غرقا بإحدى الترع خلال اللعب، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إشارة من مستشفى جرجا العام لمركز جرجا بوصول الطفل جمال.خ، يبلغ من العمر عامين، جثة هامدة إدعاء غرق.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويه أفادا كل من والده ووالدته أنه خلال لهو نجلهما على حافة الترعه المجاورة لمنزلهما، انزلقت قدمه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته ونفيا الشبهه الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وجرى التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.