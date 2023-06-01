اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج بنسبة نجاح 79% على مستوى المحافظة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

وتتاح النتيجة عبر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 بالاسم ورقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم،

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 بالاسم ورقم الجلوس من هنا، كما يمكن الانتظار 48 ساعة والحصول على النتيجة بالاسم فقط من المدارس والإدارات التعليمية التابع لها الطلاب، إذ يجرى إرسال كشوف الدرجات للمدارس.

أوائل الشهادة الإعدادية 2023

ووجّه محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، ببذل المزيد من الارتقاء والجهد بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، ومن المنتظر اعلان اسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج خلال الساعات القليلة القادمة.

طلاب الشهادة الإعدادية 2023

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنّ عدد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في المحافظة لهذا العام بلغ 86,355 طالب وطالبة، وعدد الناجحين الذين حصلوا على 50% فأكثر بلغ 68,582 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 79%.

وتصدر قائمة الأوائل 116 طالبًا وطالبة، يجرى إعداد أسمائهم كامله وبياناتهم فيما تصدّرت الإدارات الخمس الأولى قائمة النجاح بالمحافظة، وهي دار السلام، وأخميم، وجهينة، والمراغة، وسوهاج.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ويجب اتباع عدة خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وهي:

- الدخول على البوابة.

- اضغط على الصف الثالث الإعدادي.

- اختر المرحلة التعليمية، وهي المرحلة الإعدادية.

- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

- اختر الفصل الدراسي الثاني.

- ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة.

- اضغط على خانة الاستعلام.