مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 يونيو.. الفجر في القاهرة 4.09 صباحا

رصدت هيئة المساحة المصرية كافة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو، لتسهيل الأمر على المصلين الذين يبحثون يوميا عن مواعيد الفروض الخمسة وتحديدا موعد صلاة الفجر حيث يحرص الكثير على أدائها في موعدها.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2-6-2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات مصر وفق هيئة المساحة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 يونيو في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:09 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساء

موعد أذان المغرب: 7:51 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:22 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:13 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:59 مساء

موعد أذان العصر: 3:37 مساء

موعد أذان المغرب: 8:00 مساء

موعد أذان العشاء: 9:33 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:32 مساء

أذان العشاء: 8:56 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحا

أذان الظهر: 12:49 مساء

أذان العصر: 4:17مساء

أذان المغرب: 7:41مساء

أذان العشاء: 9:08 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:03 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:30 مساء

أذان المغرب: 7:53 مساء

أذان العشاء: 9:27 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:37 مساء

أذان العشاء: 9:03 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحا

أذان الظهر: 12:48 صباحًا

أذان العصر: 4:12 مساء

أذان المغرب: 7:37 مساءً

أذان العشاء: 9:02 مساءً