مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 يونيو في محافظات الجمهورية

أمرنا الله تعالى أن نقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هي أوقات صلوات أربع هي: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثم فصل الله تعالى صلاة الفجر لأن وقتها ينتهي بشروق الشمس، أما تحديد مواقيت الصلاة فقد ورد في السنة الشريفة قولية وفعلية، وتتحدد شرعاً بعلامات تتوقف على حركة الشمس، لذا فإن اختلاف المواعيد ظاهر بين مكان لآخر.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1-6-2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 يونيو في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:53 مساء

موعد أذان العصر: 4:29 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:52 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:23 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:58 مساء

موعد أذان العصر: 3:37 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساءً

أذان المغرب: 7:32 مساءً

أذان العشاء: 8:56 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:19 مساءً

أذان المغرب: 7:43 مساءً

أذان العشاء: 9:09 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:03 صباحًا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:30 مساءً

أذان المغرب: 7:53 مساءً

أذان العشاء: 9:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساءً

أذان المغرب: 7:37 مساءً

أذان العشاء: 9:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:12 مساءً

أذان المغرب: 7:37 مساءً

أذان العشاء: 9:03 مساءً