«الزراعة»: نستهدف إنتاج 100% من تقاوي المحاصيل خلال العام المقبل

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، ضم قيادات معهد المحاصيل الحقلية وذلك لمناقشة خطة الوزارة في إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة والأرز والجهود المبذولة في هذا الشأن.

إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة

ووفقا لبيان صحفي، أكد «القصير» خلال الاجتماع أنه في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن الوزارة تتوسع في إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة التي تحقق أعلى إنتاجية، مؤكداً أن ذلك يأتي أيضاً في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ورفع مستوى معيشة المزارعين.

وقال «وزير الزراعة»، إن السنوات القليلة الماضية شهدت طفرة في الوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة، حيث تم إنتاج 45 ألف طن تقاوي عام 2021، وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35%، وعام 2022 وصلت نسبة التغطية إلى 71%، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 100% مع تحقيق فائض استراتيجي للتصدير للسوق الخارجية‏.

خطة مكافحة دودة الحشد الخريفية

كما ناقش الاجتماع أيضا جهود وخطة الدولة في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية باعتبارها أخطر الآفات التي تواجه محصول الذرة خلال الموسم الزراعي الحالي، وما يمكن تحقيقه للقضاء على أخطارها.