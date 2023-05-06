«الزراعة» تواصل حصاد حقول إكثار التقاوي المعتمدة للقمح (صور)

أجرى كلاً من الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور احمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، زيارات مستمرة على مستوى محافظات الجمهورية والمتابعة الميدانية لعملية حصاد ونقل قمح الإكثار لشركات إنتاج التقاوي بالنوبارية.

وقال بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه تمّ كذلك متابعة حصاد القمح في الحقول ومحطات إنتاج وغربلة التقاوي ‏وذلك للاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً، هذا بالإضافة إلى متابعة استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات في استلام التقاوي.