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«الزراعة» تواصل حصاد حقول إكثار التقاوي المعتمدة للقمح (صور)

كتب:

محمد أبو عمرة
11:15 ص | السبت 06 مايو 2023
حصاد القمح

حصاد القمح

أجرى كلاً من الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور احمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، زيارات مستمرة على مستوى محافظات الجمهورية والمتابعة الميدانية لعملية حصاد ونقل قمح الإكثار لشركات إنتاج التقاوي بالنوبارية.

وقال بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه تمّ كذلك متابعة حصاد القمح في الحقول ومحطات إنتاج وغربلة التقاوي ‏وذلك للاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً، هذا بالإضافة إلى متابعة استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات في استلام التقاوي.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.