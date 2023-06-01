طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في المحافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 حتى اليوم في 13 محافظة وجارٍ إعلان باقي نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، تباعًا بعد انتهاء أعمال التصحيح، إلا أن كل ما يشغل أولياء الأمور والطلاب هو كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، في المحافظات التي ظهرت بها وهي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والوادي الجديد، وأسوان، والإسماعيلية، والدقهلية، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والإسكندرية، وجنوب سيناء، وسوهاج».

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

وأعلنت محافظة القاهرة، مساء أمس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح تجاوزت 85% بحضور 184 ألفًا و352 طالبًا وطالبة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة عبر الرابط التالي من هنا أو من خلال الرابط التالي من هنا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

وأعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، مساء أمس، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح تجاوزت 85% بحضور 159 ألفا و626 طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة عبر الرابط التالي من هنا أو من خلال الرابط التالي من هنا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الاسكندرية

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الاسكندرية عبر الرابط التالي من هنا أو من خلال الرابط التالي من هنا.

طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد 2022/2023، بحضور المهندس سيد عبدالعزيز عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني 91.89%.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد عبر الرابط التالي من هنا.

طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

واعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ووصلت نسبة النجاح النهائية الترم الثاني 75.83%، وبلغت نسبة النجاح 72.2% للصم وضعاف السمع.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في أسوان عبر الرابط التالي من هنا

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

واعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أول أمس الثلاثاء، نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ، ووصلت نسبة النجاح إلى 48% تقريباً.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية عبر الرابط التالي من هنا

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

وفي بورسعيد اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، فيما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا.

طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وفي الدقهلية، اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أمس الأول، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 بنسبة نجاح بلغت 87.5%. ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية عبر الرابط التالي من هنا

وفي شمال سيناء اعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أول الأسبوع الماضي نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 بنسبة نجاح نسبة نجاح بلغت 83.2%.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء عبر الرابط التالي من هنا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح 80.4% للإعدادية العامة، ونسبة 100% للتربية الخاصة والمكفوفين والصم والبكم.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في البحر الاحمر عبر الرابط التالي من هنا.

طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

وفي دمياط، اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في دمياط عبر الرابط التالي من هنا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

وفي جنوب سيناء، اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، فيما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جنوب سيناء من خلال خدمة واتس اب على الرقم 01002349082.