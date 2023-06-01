رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة.. متاحة الآن برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023، برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميا من محافظ الجيزة بنسبة نجاح 85,17%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

وأتاحت مديرية التربية والتعليم، رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بالدرجات في جميع المواد الدراسية، من خلال إدخال رقم جلوس الطالب، ليظهر المجموع الكلي للطالب ومجموع المواد الدراسية في كل مادة «اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم، والتربية الفنية، والتربية الدينية».

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّه سيتم فتح باب التظلمات للمتضررين من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة، الأحد 4 يونيو عن طريق الإدارات التعليمية .

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنّ الإدارات التعليمية تبدأ تلقي التظلمات من نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني الدور الأول، عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة.