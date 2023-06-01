رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. إعلان نتيجة الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي في القاهرة اليوم

كتب:

أسماء زايد
12:54 م | الخميس 01 يونيو 2023
طلاب الصف الأول الثانوي - أرشيفية

طلاب الصف الأول الثانوي - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، اليوم.

اتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب

ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد قليل، وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب، ومنها «استخراج بيان نجاح، وتحويلات للطلاب، ومعرفة نتائج الامتحانات».

اقرأ المزيد:

كيفية التقديم على منحة الجامعة الأمريكية لمعلمي وزارة التربية والتعليم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم

الرئيس ‎السيسي يتابع اختبارات التربية والتعليم ويطالب بتطوير العنصر البشري
بقلم أسماء زايد