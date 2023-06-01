عاجل.. إعلان نتيجة الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي في القاهرة اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، اليوم.

اتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب

ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد قليل، وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب، ومنها «استخراج بيان نجاح، وتحويلات للطلاب، ومعرفة نتائج الامتحانات».