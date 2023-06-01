أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية موعد التقديم لرياض الأطفال 2023 - 2024، المقرر لها من اليوم الخميس 1 يونيو حتى يوم الجمعة 30 يونيو، موضحة أن بعد هذه الفترة سيتم البدء في إعلان نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 - 2024.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، طريقة الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 - 2024.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 - 2024، تكون من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة، مؤكدة أن الإعلان عن نتيجة تقديم رياض الأطفال يكون إلكترونيًا وليست عن طريق المدارس أو المديريات والإدارات التعليمية، كاشفة عن طرق الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 - 2024، وهي على النحو الآتي:

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــا.

2- اختيار الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال Kg.

3- تحديد نوع التعليم المتقدم له الطالب.

4- إدخال بياناتالطالب كاملة.

5- إدخال الرقم القومي للطفال.

6- الضغط على كلمة استعلام.

7- ظهور موقف الطالب من التقديم سواء كان قبول أو إرجاء.