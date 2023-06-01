ضبط منشأة طبية خاصة دون ترخيص ومخالفات دوائية في الشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة منشأة أبوعمر، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة بنطاق المحافظة؛ لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط منشأة طبية خاصة تعمل دون ترخيص

أسفرت جهود الحملة عن ضبط منشأة طبية خاصة تعمل دون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما ضبطت مخالفات دوائية وبيئية في عدد من المنشآت الطبية الأخرى، وهي عبارة عن أدوية في أماكن غير مصرح ببيعها، وأدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة، ولا توجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة في بعض المنشآت، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، ما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، واتخذت كل الإجراءات القانونية.

وتحرّرت 6 محاضر جنح بمركز شرطة منشأة أبوعمر، وتم تحريز جميع الأدوية المخالفة، وجارٍ استصدار قرار غلق للمنشأة الطبية غير المرخصة.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولمفتشي الحملة، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.