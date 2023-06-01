«الصحة» تصدر دليلا إرشاديا للحجاج للوقاية من التسمم والأمراض المعدية

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للحجاج بشأن التسمم الغذائي الذي قد يتعرض له البعض خلال أداء مناسك الحج، وقالت وزارة الصحة والسكان، في دليل إرشادي كامل للوقاية من الأمراض إنّ هناك مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها للوقاية من التسمم الغذائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

كيف تحمي نفسك من التسمم الغذائي خلال أداء مناسك الحج؟

وتضمنت التعلميات الخاصة بالوقاية من التسمم الغذائي كالتالى :-

- غسل الفواكه والخضراوات قبل أكلها جيدا.

- تنظيف أدوات الطعام جيدا- تجنب تخزين الطعام المطبوخ لفترات طويلة.

- لا تترك الطعام مكشوفًا ومعرضًا للتلوث والحشرات.

- تخلص من الطعام عند الشك في سلامته من ناحية تغير الطعم واللون والرائحة والقوام.

- احفظ الطعام في الثلاجة أو تحضيرها ما يكفي للوجبة الواحدة.

- غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام.

دليل إرشادي للوقاية من الأمراض المعدية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّه في حال إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة، لا بد من استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج خلال فترة الحج، لافتة إلى أنه لا بد من اصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج.

وتابعت وزارة الصحة والسكان بأنّ أصحاب الأمراض المزمة عليهم اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، إذ يساعد ذلك في متابعة الحالة الصحية مع البعثة الطبية خلال فترة أداء مناسك الحج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه لتجنب الإجهاد الحراري، على الحجاج ارتداء الملابس البيضاء وتجنب التعرض لأشعة الشمس، والحرص على شرب السوائل، واستخدام المظلة لتجنب التعرض لأشعة الشمس.