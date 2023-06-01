قطع المياه عن 8 مناطق في الدقهلية الأحد المقبل.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه، الأحد المقبل، عن بعض القرى بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية لمدة 9 ساعات بسبب القيام بأعمال صيانة.

وشددت شركة المياه على المواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه بضرورة توفير مياه الشرب طوال فترة انقطاع المياه، خاصة المصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، و المستشفيات.

قطع المياه يوم الأحد بالدقهلية

ونوهت الشركة بأنه يستمر قطع المياه لمدة 9 ساعات، تبعا بمواعيد قطع المياه بدايه من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى القيام بأعمال تطهير الخزان بمرفق مياه منية النصر بالدقهلية، لذا تقرر قطع المياه على قري منية النصر، وهي:«ميت عاصم، برمبال الجديدة، الخضيري، الرياض، الكردي، برمبال القديمة، الجنينة، النزل» على أن تعود المياه الساعة 5 مساء.