انقطاع المياه لمدة 6 ساعات بالأقصر اليوم.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه اليوم السبت، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، بمنطقة الزينية وضواحيها، وبعض مناطق من منشأة العماري، نتيجة للأعمال التي ستقوم بها شركة الكهرباء بمنطقة الصعايدة، التي تؤدي إلى انقطاع الكهرباء.

تدبير احتياجاتهم من المياه

وتهيب شركة مياه الأقصر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم، والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن في حالة الطوارئ.

غرفة عمليات الخط الساخن

وأعلنت الشركة، أرقام غرفة عمليات الخط الساخن الرقم المجاني 125 من أي محمول، فضلا عن الأرقام التالية:

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

إطلاق برنامج القرض الدوار بمياه الأقصر

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة اللواء محمد يحيى سليمان، أطلقت برنامج القرض الدوار لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع اليونسيف، بقرى محافظة الأقصر، إذ أجرت إدارة المشاركة المجتمعية، معاينة للوصلات التي جرى تركيبها فعليا بمنطقتي القرنة وأرمنت غرب المحافظة، التي تقدر بنحو 150 وصلة.