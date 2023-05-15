خريطة انقطاع المياه في مدينة القناطر الخيرية غدا للصيانة.. 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات، غدا الاثنين، لإجراء عمليات الغسيل الدوري، وخصصت الشركة خطا ساخنا لتوفير سيارات لنقل المياه بالمناطق المتأثرة.

موعد انقطاع المياه في مدينة القناطر الخيرية

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن إنقطاع المياه في مدينة القناطر الخيرية سيكون غدا الأثنين، اعتباراً من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 4 فجر يوم الثلاثاء.

سبب انقطاع المياه بمدينة القناطر الخيرية

وأرجع رئيس الشركة سبب انقطاع المياه بمدينة القناطر الخيرية إلى إجراء أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، مناشدا المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

وقال «مجاهد»، إنه خلال فترة انقطاع المياه بمدينة القناطر الخيرية سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب، وستكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وأوضح رئيس الشركة، أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات، لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظه القليوبية.