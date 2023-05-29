قطع المياه 12 ساعة في بني سويف للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، قطع المياه عن قرى براوة ودير براوة ومنشية الحاج بمركز أهناسيا، غدا الثلاثاء لمدة 12 ساعة، من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة براوة.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة، لضمان انتظام تقديم الخدمة.

تدبير سيارات مياه نقية

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125، حال وجود شكوى في هذا الشأن.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب بمحافظة بني سويف، خلال بيان صحفي، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع في مركز أهناسيا هي «براوة، ديربراوة، منشية الحاج».

وأكدت الشركة على سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.