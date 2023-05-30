قطع المياه 15 ساعة عن 4 قرى في بني سويف للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، قطع المياه عن 4 قرى بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، لمدة 15 ساعة، وذلك لأعمال تطهير وصيانة محطة مياه بدهل، في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة جودة المحطات والمياه المنتجة.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

تدبير سيارات مياه نقية

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125، حال وجود شكوى في هذا الشأن.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف خلال بيان، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى بدهل والعساكرة والديب ودرك في مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف.

مواعيد قطع المياه عن 4 قرى في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه اعتبارا من الساعة 4 عصر غد الأربعاء 31 مايو، وحتى 7 صباح الخميس 1 يونيو، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه بدهل.

التطهير الدائم وصيانة محطات المياه

وأكدت الشركة على سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.