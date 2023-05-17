مصرع فتاة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالمحلة

لقت فتاة في العقد الثاني من العمر مصرعها، أسفل عجلات القطار، حال عبورها شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، بمنطقة منشية البكري، بمدينة المحلة الكبرى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بمصرع فتاة

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان المحلة، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع فتاة في العقد الثاني من العمر أسفل عجلات القطار، حال عبورها شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، بمنطقة منشية البكري.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع فتاة أسفل عجلات قطار «المنصورة - طنطا» حال عبورها شريط السكة الحديد، من معبر غير مخصص لعبور المشاة، بمنطقة منشية البكري، وأنها لم تلاحظ اقتراب القطار، بسبب سماعة «هاند فري» كانت تضعها في أذنها.

ندب الطب الشرعي

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.