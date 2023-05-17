مصرع خمسيني أسفل عجلات القطار في سوهاج

لقي خمسيني مصرعه أسفل عجلات القطار بمحافظة سوهاج، أثناء محاولته النزول من القطار أثناء تهدئته.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورد بلاغ لمركز شرطة البلينا بورود محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن إفادة ناظر محطة سكة حديد البلينا ببلاغ بعض الأهالي بمنطقة ببندر البلينا، بوجود جثة بجوار شريط السكة الحديد بمكان غير مخصص للعبور وذلك عقب مرور القطار روسي «أسوان - القاهرة».

الانتقال لموقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وتبين أنه حال قيام المدعو «حسني م م ا» سن 55 عاما عامل ويقيم دائرة المركز لمحاولة النزول من القطار حال تهدئته أمام محل إقامته اختل توازنه وسقط أسفله مما نتج عنه وفاته.

وبسوال نجله المدعو «عبد الرحمن ح م م» سن 22 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.